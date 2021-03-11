Молода співачка Мішель Андраде показала свою красуню маму, з якою вийшла посидіти в бар
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Мішель показала свою маму, з якою, за її словами, вийшла прогулятися.
Мішель повернула камеру зі словами: "Вийшла з мамою я, і тут, не розумію, хто поруч зі мною сидить? Така красуня! О-ау!".
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Матуся Мішель Андраде виявилася дуже милою красунею блондинкою, яка посміхалася і відсилала повітряні поцілунки в камеру.
Щасливі дівчатка перебували у вечірньому закладі, мабуть, чекаючи замовлення.
Не так давно Андраде на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося відео, зняте для молодіжної мережі Тік Ток. На відео Мішель показала яскраве перевтілення. Спочатку вона позувала біля дзеркала в домашньому одязі, без макіяжу і зачіски.
У ту ж мить на екранах з'явилася фатальна красуня - Мішель перевтілилася в яскраву і пекучу красуню з макіяжем і рожевим волоссям. На ній був надітий чорний тісний корсет, який підкреслив її виразний бюст.
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