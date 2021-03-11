Відома співачка Світлана Лобода показала зухвалий образ в шкірі з ніжними квітами

Українська артистка, яка вже давно перебралася жити і працювати в Росію, поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото співачка позує вдома в зухвалому образі. Лобода перетворилася на справжню рокершу, одягнувшись в чорну шкіру. На ній обтягуючі штани, зухвала куртка і черевики з масивними носами. Завершують образ "поганої дівчинки" великі окуляри і червона помада.

У такому вбранні співачка сидить на краю ванної, витягнувши перед собою ноги. Цікаво, що обстановка, в якій вона вирішила сфотографуватися, виявилася куди менш брутальною. Так, у ванній кімнаті можна помітити відразу кілька букетів з квітами білого і ніжно-рожевого кольору.

"Як у тебе справи?",- поцікавилася Лобода в підписі до знімка.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"від твого тембру по тілу тремтіння", "Могло бути і краще" "обожнювана", "вас побачила краще стали справи", "не погано красуня", "з вашою піснею справи краще йдуть, дуже рятує спасибі!", "Чітка ващще", "спасибі що запитала, все відмінно", "У мене норм а фотка така класна і хуліганська", - пишуть люди.

Нагадаємо, зваблива Лобода не встигла прикрити декольте, чорне мереживо спустилося занадто низько: "Заворожує".

Як повідомляла Politeka, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".

Також Politeka писала, що Лобода після прем'єри нового кліпу надривно звернулася до шанувальників: "розумієте, як ніхто".