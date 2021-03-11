Известная певица Светлана Лобода показала дерзкий образ в коже с нежными цветами
Украинская артистка, которая уже давно перебралась жить и работать в Россию, поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото певица позирует дома в вызывающем образе. Лобода превратилась в настоящую рокершу, облачившись в черную кожу. На ней обтягивающие брюки, дерзкая куртка и ботинки с массивными носами. Завершают образ «плохой девочки» большие очки и красная помада.
В таком наряде певица сидит на краю ванной, вытянув перед собой ноги. Интересно, что обстановка, в которой она решила сфотографироваться, оказалась куда менее брутальной. Так, в ванной комнате можно заметить сразу несколько букетов с цветами белого и нежно-розового цвета.
«Как у тебя дела?», - поинтересовалась Лобода в подписи к снимку.
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Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.
«от твоего тембра по телу дрожь», «Могло быть и лучше», «Обожаемая», «вас увидела лучше стали дела», «Не плохо красотка», «С вашей песней дела лучше идут, очень спасает спасибо!», «Четкая ващще», «Спасибо что спросила, все отлично», «У меня норм а фотка такая классная и хулиганская», - пишут люди.
Напомним, обольстительная Лобода не успела прикрыть декольте, черное кружево спустилось слишком низко: "завораживает".
Как сообщала Politeka, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".
Также Politeka писала, что Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".