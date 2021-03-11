Певица Светлана Лобода поразила воображение фанатов излишне откровенным фото
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно артистка презентовала новый клип на песню "Родной", так что ее микроблог запестрел кадрами со съемок видеоработы. А недавно она выложила в сторис жаркую фотографию, на которой появилась в соблазнительном образе.
На новом снимке Светлана запечатлена в тусклой комнате, она стоит в интересной позе, отвернув голову и не смотрит в объектив, завораживая своим видом. Перед камерой звезда появилась в откровенном образе – на ней черный кружевной наряд, который как будто сползает, оголяя грудь, а она пытается его удержать. На ее шее видно крестик и изящное ожерелье, волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и грустное выражение.
Отметим, что на днях в своем микроблоге Лобода обратилась к поклонникам со словами благодарности после выхода ее нового клипа. Оказалось, что звезда решила поблагодарить фанатов за просмотры ее новой видеоработы, которая за считанные дни собрала миллионы просмотров и тысячи комментариев.
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Напомним, Лобода с сумасшедшим декольте нарвалась на непривычное обращение молодого поклонника: "Светлана Сергеевна...".
Как сообщала Politeka, Лобода после премьеры нового клипа надрывно обратилась к поклонникам: "Понимаете, как никто".
Также Politeka писала, Белокурая Лобода в кожаных штанах заставила поклонников визжать от восторга: "Вас ждет особенное…".