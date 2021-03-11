Після скандального інтерв'ю Меган Маркл про королівський палац, всесвітньо відомий сатиричний журнал випустив обкладинку з карикатурою

Як передає Politeka.net, Французьке сатиричне щотижневе видання Сharlie Нebdo представило для своїх читачів нову обкладинку. На ній намальована карикатура, як королева Великобританії душить Меган Маркл.

Так сатирики журналу зобразили нібито расистську позицію Букінгемського палацу, про яку натякала Меган Маркл у своєму інтерв'ю з Опрою.

Обкладинку журнал оприлюднив у своєму акаунті в Twitter.

На карикатурі королева Єлизавета стоїть на шиї у Меган Маркл, притиснувши її до підлоги. Карикатурист підкреслив неголені ноги королеви і червоні очі. А Меган корчиться від болю.

Назва на обкладинці журналу говорить:"чому Меган покинула Букінгемський палац".

Як відомо, Меган і Гаррі дали інтерв'ю зі звинуваченнями на адресу королівського дому, де натякнули на те, що в Букінгемському палаці расистська позиція. До такого висновку Меган прийшла через те, що деякі представники королівської династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

У британській королівській родині заявили, що вони стурбовані расовим питанням і переживають через труднощі, які довелося пережити подружжю. Крім того, в Букінгемському палаці додали, що Гаррі, Меган і Арчі "завжди будуть улюбленими членами сім'ї".

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