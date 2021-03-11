После скандального интервью Меган Маркл о королевском дворце, всемирно известный сатирический журнал выпустил обложку с карикатурой

Как передает Politeka.net, французское сатирическое еженедельное издание Сharlie Нebdo представило для своих читателей новую обложку. На ней нарисована карикатура, как королева Великобритании душит Меган Маркл.

Так сатирики журнала изобразили якобы расистскую позицию Букингемского дворца, о которой намекала Меган Маркл в своем интервью с Опрой.

Обложку журнал обнародовал в своем аккаунте в Twitter.

На карикатуре королева Елизавета стоит на шее у Меган Маркл, прижав ее к полу. Карикатурист подчеркнул небритые ноги королевы и красные глаза. А Мэган корчащуюся от боли.

Название на обложке журнала гласит: "Почему Меган покинула Букингемский дворец".

Как известно, Меган и Гарри дали интервью с обвинениями в адрес Королевского дома, где намекнули на то, что в Букингемском дворце расистская позиция. К такому выводу Меган пришла из-за того, что некоторые представители королевской династии были обеспокоены из-за цвета кожи будущего малыша.

В британской королевской семье заявили, что они обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам. Кроме того, в Букингемском дворце добавили, что Гарри, Меган и Арчи "всегда будут любимыми членами семьи".

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри разозлили принца Уильяма, новые детали: "Не смог сдержаться".

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