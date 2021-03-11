Внучка знаменитого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса показала фігуру в романтичній сукні з пікантною деталлю
40-річна модель і актриса Анна Сафрончик, яка живе і будує свою кар'єру в Італії, поділилася новим атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram.
Судячи з підпису, красуня вирішила опублікувати архівний знімок. На фото вона позує на мальовничій вуличці в теплу пору року. Для прогулянки Анна вибрала розкішне кремове плаття, яке так і приковує до себе погляди. Довгий наряд з глибоким декольте дозволив моделі продемонструвати свої вражаючі форми. При цьому, вона вирішила не надягати ліфчик, додавши в свій образ перчинку.
На знімку Анна сперлася на дерев'яний столик і посилає в камеру «поцелуйчик».
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Її шанувальники тут же почали засипати красуню компліментами.
"Краща", "ти завжди чудова", "Добрий вечір, мила", "Добрий вечір тобі солодка принцеса", - пишуть люди.
Нагадаємо, що нещодавно Сафрончик опублікувала фотографію, де позує в чорному вбранні. Сама красуня напівлежить на подушках. Волосся Анна не стала збирати в зачіску, а вільно розпустила.
Знімок внучки Чапкіса вийшов дуже атмосферним.
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