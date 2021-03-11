Юна дочка української співачки Олі Полякової показала себе наступного дня після несподіваної госпіталізації

Як відомо, 10 березня 16-річній Маші Поляковій різко стало погано, через що дівчину забрали в лікарню. Увечері наступного дня школярка перервала мовчання, повідомивши, що вже їде додому. Відповідним відео вона поділилася в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах Маша похвалилася радісною новиною: її відпустили додому. Дівчина зняла, як їде в машині і святкує свою виписку.

Так, на кадрах Полякова-молодша виглядає дуже щасливою, проте в той же час, втомленою і явно вимотаною.

"Я їду додому!", - вигукує школярка і радісно махає руками.

При цьому, її голос звучить незвично.

Спочатку повідомлялося, що Машу забрали в лікарню з підозрою на апендицит. Однак, судячи з того, що дівчину відпустили додому, ця підозра не підтвердилася.

Відзначимо, що напередодні Маша розповіла в сторіз, що пройшла процедуру комп'ютерної томографії, при якій їй вводили контрастну речовину.

Пізніше Полякова поділилася ще одним кумедним роликом зі своєї палати, де вона лежить одна. На кадрах можна побачити, як дівчина в піжамі танцює зі своєю крапельницею під повільну музику.

Нагадаємо, дочку Олі Полякової після скарг на школу відвезли на "швидкій" з небезпечним діагнозом: кадри з палати.

Як повідомляла Politeka, дочка Олі Полякової з лікарні розкрила нові деталі про свою госпіталізацію: "Мені кольнули щось...".

Також Politeka писала, що українці загнобили доньку Олі Полякової під крапельницею, що відомо про діагноз: "Задзвіздилася".