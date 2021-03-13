Старша з сестер Кардашьян Кортні викликала фурор рідкісним фото

Як передає Politeka.net, 41-річна американська фотомодель і бізнесвумен опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе 20 років тому.

Кортні позувала в леопардовій білизні: маєчці та трусиках, вигнувшись як кішка, та спопеливши "хижим" поглядом.

"2000", - лаконічно підписала кадр зірка.

Приємно бачити, що з роками гаряча брюнетка практично не змінилася. Правда, за цей час старша з Кардашьян встигла підкоригувати в собі деякі деталі. Зокрема, модель змінила форму носа, зробивши собі ринопластику - спинка та кінчик стали значно вужчими. Крім того, вона ніколи не приховувала, що робила збільшення грудей (правда, розповідала, що дуже сильно шкодує про це).

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Кортні кардашьян

В іншому ж Кортні не особливо змінювала свою зовнішність, лише коригувала за допомогою контурної пластики філерами губи, вилиці й підборіддя.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати юну Кортні:

"Підліткова мрія. Який чудовий друг подарував тобі цей шикарний наряд з леопардовим принтом? ❤ ️ "- "ти знаєш, він у мене досі 🐆🤎🖤"

"та ж дівчинка"

"О так 🔥 🔥 милуюся"

"Між іншим, ти не сильно змінилася"

"Значить, ти все своє життя була "поганою дівчинкою" 😍 головні флюїди Spice Girls"

"О боже, Кортні в свої 20 років приголомшлива...🤩✨"

"Моя улюблена сестра Кардашян"

"Як вона виглядає так само 🙂"

"Кім вважає себе королевою моди? Кортні, ти винайшла моду"

Нагадаємо, сестрички Кайлі Дженнер і Кортні Кардашьян показали, хто гаряче, приспустивши вбрання: "як матуся".

Також Politeka писала, що Кортні Кардашьян в панчохах ефектно витягнулася біля каміна, позбавивши слів навіть зухвалу Кім:"так, матуся".