Старшая из сестер Кардашьян Кортни вызвала фурор редким фото
Как передает Politeka.net, 41-летняя американская фотомодель и бизнесвумен опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя 20 лет назад.
Кортни позировала в леопардовом белье: маечке и трусиках, выгнувшись как кошка, и испепелив "хищным" взглядом.
"2000", - лаконично подписала кадр звезда.
Приятно видеть, что с годами горячая брюнетка практически не изменилась. Правда, за это время старшая из Кардашьян успела подкорректировать в себе некоторые детали. В частности, модель изменила форму носа, сделав себе ринопластику - спинка и кончик стали значительно уже. Кроме того, она никогда не скрывала, что делала увеличение груди (правда, рассказывала, что очень сильно сожалеет об этом).
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В остальном же Кортни не особо меняла свою внешность, лишь корректировала с помощью контурной пластики филлерами губы, скулы и подбородок.
Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать юную Кортни:
"Подростковая мечта. Какой замечательный друг подарил тебе этот шикарный наряд с леопардовым принтом? ❤️" - "ты знаешь, он у меня до сих пор 🐆🤎🖤"
"та же девочка"
"О да🔥🔥 любуюсь"
"Между прочим, ты не сильно изменилась"
"Значит, ты всю свою жизнь была "плохой девочкой" 😍 главные флюиды Spice Girls"
"О боже, Кортни в свои 20 лет потрясающая...🤩✨"
"Моя любимая сестра Кардаш 😩🤍"
"Как она выглядит так же 🙂"
"Ким считает себя королевой моды? Кортни, ты изобрела моду"
Напомним, сестренки Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян показали, кто горячее, приспустив наряды: "Как мамочка".
Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян в чулках эффектно вытянулась у камина, лишив слов даже дерзкую Ким: "Да, мамочка".