Старшая из сестер Кардашьян Кортни вызвала фурор редким фото

Как передает Politeka.net, 41-летняя американская фотомодель и бизнесвумен опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя 20 лет назад.

Кортни позировала в леопардовом белье: маечке и трусиках, выгнувшись как кошка, и испепелив "хищным" взглядом.

"2000", - лаконично подписала кадр звезда.

Приятно видеть, что с годами горячая брюнетка практически не изменилась. Правда, за это время старшая из Кардашьян успела подкорректировать в себе некоторые детали. В частности, модель изменила форму носа, сделав себе ринопластику - спинка и кончик стали значительно уже. Кроме того, она никогда не скрывала, что делала увеличение груди (правда, рассказывала, что очень сильно сожалеет об этом).

В остальном же Кортни не особо меняла свою внешность, лишь корректировала с помощью контурной пластики филлерами губы, скулы и подбородок.

Пользователи с энтузиазмом кинулись обсуждать юную Кортни:

"Подростковая мечта. Какой замечательный друг подарил тебе этот шикарный наряд с леопардовым принтом? ❤️" - "ты знаешь, он у меня до сих пор 🐆🤎🖤"

"та же девочка"

"О да🔥🔥 любуюсь"

"Между прочим, ты не сильно изменилась"

"Значит, ты всю свою жизнь была "плохой девочкой" 😍 главные флюиды Spice Girls"

"О боже, Кортни в свои 20 лет потрясающая...🤩✨"

"Моя любимая сестра Кардаш 😩🤍"

"Как она выглядит так же 🙂"

"Ким считает себя королевой моды? Кортни, ты изобрела моду"

Напомним, сестренки Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян показали, кто горячее, приспустив наряды: "Как мамочка".

Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян в чулках эффектно вытянулась у камина, лишив слов даже дерзкую Ким: "Да, мамочка".