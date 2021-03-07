Знаменитая американская модель и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян показала, как веселится на пляже

Не так давно 41-летняя Кортни Кардашьян оригинально посмеялась над фотосессией сестер – Ким, Кайли и Кендалл, которые в одинаковом белье решили прорекламировать бренд одежды и не пригласили ее саму.

Саму звезду это не сильно огорчило, и она даже показала себя в похожем белье в гардеробной. Сейчас Кортни хорошо проводит время на отдыхе и всячески демонстрирует, как ей хорошо отдыхается без лишнего внимания. В коралловом купальнике и с мокрыми локонами Кортни повернулась к камере спиной.

Таким образом модель смогла подчеркнуть сразу и свою тонкую талию, и подтянутые ягодицы, которыми восхитились фанаты:

«Я думаю, что однажды я ускользну; Это плавающий массажный стол?; не уходи, на тебя интересно смотреть; Я люблю тебя Кортни; ты мое духовное животное 💞✨🦋🧚; Субботние флюиды ☀ ого, как помолодела; Омг так красиво; Эй, Корт, да благословит тебя Бог, я так сильно тебя люблю; Трэвису повезло; Красиво; на что интересно смотреть 🤍; Моя принцесса Диснея 💚».

Также знаменитость решила порадовать образом в черном боди. На фото Кортни фотографирует себя в зеркале, позируя в спальне на фоне окна. Несмотря на то, что модель позирует дома, она одета в черный цельный купальник. Наряд с глубоким вырезом подчеркивает все изгибы фигуры красотки.

Ее поклонники тут же принялись засыпать Кортни комплиментами в комментариях к снимку.

Напомним, сестренки Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян показали, кто горячее, приспустив наряды: "Как мамочка".

Как сообщала Politeka, горячая сестричка Кардашьян расставила ножки в сапожках, завлекая самым аппетитным: "Сделала мой день".

Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян в чулках эффектно вытянулась у камина, лишив слов даже дерзкую Ким: "Да, мамочка".