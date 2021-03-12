Загинув знаменитий Південноафриканський актор Кліфф Саймон, який зіграв лиходія Ба'ала в науково-фантастичному серіалі "Зоряна брама SG-1"

58-річний загинув в результаті нещасного випадку з кайтбордингом на пляжі Топанга, недалеко від Малібу. Про це повідомляється на сторінці Саймона в Facebook.

"Він був відомий більшості з вас на цій сторінці як лиходій, якого ви любили ненавидіти, Ба'ал, з "Зоряних воріт SG-1". Але, як він сказав, "Гра - це те, що я роблю, це лише частина того, хто я є". І він був настільки великим - істинним оригіналом, авантюристом, моряком, плавцем, танцюристом, актором, письменником. На тому місці, де він колись стояв на цій землі, залишилася зяюча діра. Його занадто багато любили, щоб згадувати, і він відмінно провів час, впливаючи на багато життів".

Загибель Кліффа Саймона стала шоком для багатьох.

"Я в шоці, тому що він завжди був таким відкритим і заповзятливим, що був подібний силі природи. Я дуже радий, що він робив те, що йому дуже подобалося, коли його грубо забрали з цього життя", "Він був дивовижною людиною, і за ним сумуватиме кожен фанат Зоряних воріт у всьому світі. Втратили справжню легенду", "о ні, це останнє, що я очікував би прочитати сьогодні... 😢 який шок і жахлива трагедія", - пишуть в мережі.

Кліфф Саймон найбільше відомий за роллю лиходійського Ба'ала в п'яти сезонах популярного науково-фантастичного серіалу "Зоряна брама SG-1", його персонаж був представником інопланетної раси Гоа'улд і одним з останніх лордів системи.

Симон народився в Йоганнесбурзі, досяг успіху в гімнастиці і в молодості займався плаванням. На початку 1980-х Саймон і його сім'я переїхали до Великобританії, щоб реалізувати Олімпійські амбіції. Він пройшов кваліфікацію до збірної Великобританії з плавання і у віці 17 років був на шляху до кваліфікації на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі в 1984 році. Зрештою, після багатьох років інтенсивних тренувань він вигорів і не поїхав на Олімпіаду.

Він повернувся до Південної Африки, вступив до армії і два роки пропрацював у військово-повітряних силах. Після служби в армії він танцював і виступав в кабаре і сценічних шоу в Південній Африці, перш ніж йому запропонували бажане місце в хорі в «Мулен Руж» в Парижі. Через шість місяців він став солістом Мулен Руж.

Провівши рік у Франції, він знову повернувся додому. Він працював моделлю, але хотів перейти в акторську майстерність. Його великий прорив стався, коли він виграв перший в історії конкурс "Містер Південна Африка«, і продюсер побачив його і запропонував йому роль у двомовній південноафриканській мильній опері»Еголі: місце золота". Там він знімався протягом семи років.

У 2000 році Кліфф Саймон переїхав до США, щоб зайнятися акторською діяльністю. Його перша американська роль була в серіалі»Неш Бріджес". Рік по тому він зіграв роль Ба'ала в "Зоряній брамі SG-1".

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