Погиб знаменитый южноафриканский актер Клифф Саймон, сыгравший злодея Ба'ала в научно-фантастическом сериале «Звездные врата SG-1»

58-летний погиб в результате несчастного случая с кайтбордингом на пляже Топанга, недалеко от Малибу. Об этом сообщается на странице Саймона в Facebook.

«Он был известен большинству из вас на этой странице как злодей, которого вы любили ненавидеть, Ба'ал, из «Звездных врат SG-1». Но, как он сказал, «Игра - это то, что я делаю, это только часть того, кем я являюсь». И он был настолько большим - истинным оригиналом, авантюристом, моряком, пловцом, танцором, актером, писателем. На том месте, где он когда-то стоял на этой земле, осталась зияющая дыра. Его слишком многие любили, чтобы упоминать, и он отлично провел время, влияя на многие жизни".

Гибель Клиффа Саймона стала шоком для многих.

«Я в шоке, потому что он всегда был таким открытым и предприимчивым, что был подобен силе природы. Я очень рад, что он делал то, что ему очень нравилось, когда его грубо забрали из этой жизни», «Он был удивительным человеком, и по нему будет скучать каждый фанат Звездных врат во всем мире. Потеряли настоящую легенду", "О нет, это последнее, что я ожидал бы прочитать сегодня... 😢 какой шок и ужасная трагедия», - пишут в Сети.

Клифф Саймон более всего известен по роли злодейского Ба'ала в пяти сезонах популярного научно-фантастического сериала «Звездные врата SG-1», его персонаж был представителем инопланетной расы Гоа'улд и одним из последних лордов системы.

Симон родился в Йоханнесбурге, преуспел в гимнастике и в молодости занимался плаванием. В начале 1980-х Саймон и его семья переехали в Великобританию, чтобы реализовать олимпийские амбиции. Он прошел квалификацию в сборную Великобритании по плаванию и в возрасте 17 лет был на пути к квалификации на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 1984 году. В конце концов, после многих лет интенсивных тренировок он выгорел и не поехал на Олимпиаду.

Он вернулся в Южную Африку, поступил в армию и два года проработал в военно-воздушных силах. После службы в армии он танцевал и выступал в кабаре и сценических шоу в Южной Африке, прежде чем ему предложили желанное место в хоре в «Мулен Руж» в Париже. Через шесть месяцев он стал солистом Мулен Руж.

Проведя год во Франции, он снова вернулся домой. Он работал моделью, но хотел перейти в актерское мастерство. Его большой прорыв произошел, когда он выиграл первый в истории конкурс «Мистер Южная Африка», и продюсер увидел его и предложил ему роль в двуязычной южноафриканской мыльной опере «Эголи: место золота». Там он снимался в течение семи лет.

В 2000 году Клифф Саймон переехал в США, чтобы заняться актерской деятельностью. Его первая американская роль была в сериале «Нэш Бриджес». Год спустя он сыграл роль Ба'ала в «Звездных вратах SG-1.

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