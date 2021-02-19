Знаменитый актер театра и кино, звезда фильмов «ирония судьбы» и «Служебный роман» Андрей Мягков умер на 83-ем году жизни

Трагическое известие всколыхнуло фанатов артиста не только в его родной России, но и в Украине.

В Сети выражают соболезнования этой утрате мира кино.

«Очень жаль», «Светлая память!!! Шок!!!! Очень жаль», «Боже мой, как жаль такой шикарный актёр!!! вечная память😢😢😢😢😢 вы останетесь навечно живым в наших сердцах и фильмах!!!», "Очень жаль. За последних пол года что-то слишком много - Жванецкий, Гафт, Джигарханян и вот теперь Мягков», «Вечная память! очень, очень жаль, что уходят один за одним прекрасные актёры», «Уходят легенды! Светлая Память», «Обожала «Иронию судьбы» именно за его гениальную игру», - пишут на странице "Зірковий шлях".

Напомним, Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х закончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник».

Впервые Андрей Мягков появился на экранах в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Но популярность ему принесло многолетнее сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым.

Советский и российский актер театра и кино получил призналие после нашумевших фильмов Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Служебный роман» и «Жестокий романс».

Напомним, выяснились трагические обстоятельства смерти Мягкова.

Как сообщала Politeka, выяснились печальные подробности личной жизни Андрея Мягкова: "Мы хотели, конечно, детей, но..."

Также Politeka писала, что знаменитый актер Андрей Мягков говорил об Украине.