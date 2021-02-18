Появились подробности смерти российского и советского актера Андрея Мягкова

Актер потерял сознание ночью и скончался в своей квартире, пишет КП.

Супруга актера Анастасия Вознесенская вызвала "скорую", но врачи не смогли его спасти. По предварительным данным, артист умер от острой сердечной недостаточности.

Российский актер Станислав Садальский в свою очередь рассказал об уникальной особенности Мягкова. Об этом он написал в своем Instagram.

«Сейчас в голове крутится только одно: «Бедная Ася…» Безумно жаль, почти 60 лет вместе, это одно целое, как он любил и берег ее!», — написал Садальский о взаимоотношениях Андрея Мягкова с его женой — актрисой Анастасией Вознесенской.

Артист пишет, что у пары, которая вместе более 50 лет, были просто уникальные взаимоотношения.

«С любимыми не расставайтесь», — это про них, это из тех редких случаев, когда «один на миллион». Уникальная семья в нашем гадком и продажном киномире. Светлая, нежная, любящая, преданная друг другу. Асенька! Самые теплые мои слова тебе!

Андрей! Прости, дорогой, любим тебя всегда", — поделился Садальский.

Трагическое известие всколыхнуло поклонников знаменитого актера.

«Очень горько. Светлая память», «Тонкий, многогранный, любимый актер», «Легенда, сильнейший актер», «Прощай, наш любимый Женя Лукашин», «Очень жаль! Светлая память великому актёру», «Единственный актёр в мире, который всегда разный в ролях. Мой самый любимый актёр навсегда», - пишут в Сети.

Как известно, Андрей Мягков получил широкое признание после нашумевших фильмов Эльдара Рязанова: «Служебный роман», а также «Ирония судьбы, или с лёгким паром», где исполнил роль Жени Лукашина.

Напомним, неожиданно ушел из жизни популярный российский актер, трагические подробности.

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