Знаменитый актер театра и кино Андрей Мягков умер на 83-ем году жизни
Андрей Мягков всегда уважительно относился к украинцам и выступал против оккупации Крыма Россией
В 2014 году он даже поставил свою подпись в альтернативном списке, поддерживающем Украину.
"Я желаю всем украинцам и с той, и с другой стороны стоящим, только мира. Для этого нужны воля, ум, выдержка и любовь к ближнему своему. Я желаю и даже прошу, умоляю решить все мирным путем. Умоляю", – говорил Мягков.
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Ранее мы писали, что скончался российский и советстки актер Андрей Мягков, широко известный по роли главного героя в фильме "Ирония судьбы или с лёгким паром".
Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает пресс-служба Московского Художественного театра им. Чехова.
Звезда фильма «Ирония судьбы» и «Служебный роман» скончался на 83-м году жизни у себя дома. Его тело нашла жена.
По предварительным данным, актер скончался от острой сердечной недостаточности.
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