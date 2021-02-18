Скончался российский и советстки актер Андрей Мягков, широко известный по роли главного героя в фильме "Ирония судьбы или с лёгким паром"

Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает пресс-служба Московского Художественного театра им. Чехова.

Звезда фильма «Ирония судьбы» и «Служебный роман» скончался на 83-м году жизни у себя дома. Его тело нашла жена.

По предварительным данным Mash, актер скончался от острой сердечной недостаточности.

Напомним, Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х закончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник».

Впервые Андрей Мягков появился на экранах в 1965 году с ролью дантиста Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача». Но популярность ему принесло многолетнее сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым.

Советский и российский актер театра и кино получил призналие после нашумевших фильмов Эльдара Рязанова: «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Служебный роман» и «Жестокий романс».

В числе других фильмов с участием Мягкова заметными событиями кинематографа стали «Дни Турбиных» (1976), «Гараж» (1980), «Гонки по вертикали» (1983), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

Напомним, неожиданно ушел из жизни популярный российский актер, трагические подробности.

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