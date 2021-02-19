Когда уходят из жизни кумиры поклонники начинают вспоминать все детали их жизни. Так появляются новые легенды, либо раскрываются старые тайны. Об этом Стас Садальский написал на своей странице в Instagram

Супружескую пару актеров Андрея Мягкова и Анастасию Вознесенскую считали очень крепкой. Их брак был заключен еще в студенческие годы в 1963 году. Тем не менее прожив вместе более 55 лет детьми актеры так и не обзавелись.

Общие знакомые супругов отмечают, что Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская жили очень закрыто. Никогда и никто не знал, что происходит за закрытыми дверями их жилья.

Свою реализацию актеры искали в карьере не отвлекаясь ни на что, в том числе и на рождение детей.

Анастасия Вознесенская как-то сказала, что дети могли бы быть в их жизни, но профессия не позволила.

Сам Андрей Мягков в одном из немногочисленных интервью признал, что все его внимание было поглощено работой и думать о личной жизни времени не было. Постепенно она отошла на второй план. Не зная иной жизни актер не горевал об утрате того, что не имел.

Однако свою супругу Андрей Мягков любил нежно и преданно. А все слухи о романах с партнершами так и остались слухами.