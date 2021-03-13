Відомий Молдавський співак Дан Балан підкорив фанатів показавши зовнішність у звичайному житті на тлі природи

Як передає Politeka.net, знаменитий співак користується популярністю і не дивно, що соцмережі наповнені його фан-сторінками, в яких публікують найвдаліші знімки музиканта. Того разу Дан постав на фан-старничке у звичайному повсякденному образі на тлі гірського струмка і лісу.

На фото Дан стоїть в легкому чорному трекінговому костюмі та кепці з рюкзаком за плечима на тлі гірського струмка і лісу. Місцевість нагадує карпатські пейзажі, проте де саме зроблено знімок у пабліку не сказано.

Автори фан-сторінки вирішили привітати всіх шанувальників Дана Балана з весною і побажати прекрасних миттєвостей життя:

"Бажаю зустріти цю весну з великими надіями і світлими очікуваннями, з добрими мріями і щирими почуттями❤", - від імені Дана написали в пабліку.

Шанувальники відразу відгукнулися на фото, прийнявши привітання і своєю чергою засипавши Дана Балана комплементами та зізнаннями у коханні.

"Наш улюблений мандрівник, любитель природи. Так, Дан, природа не образить, нічого поганого не скаже, їй можна довіряти як собі. Дихай чистим повітрям, насолоджуйся красою навколишнього світу, милий наш романтик"," такий прикольний"," він любить гуляти в сосновому лісі", " Тут такий простий хлопець, а не той Дан Балан...", "Як добре, як класно навколо! Така природа надихає на створення нових шедеврів! І знімає втому, і заряджає енергією!", "Як хочеться з тобою по горах і по лісах, я щаслива з тобою, Принц вогню", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що Балан після всіх чуток про роман з Кароль заговорив про Нескінченне кохання: "не можна так..."

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