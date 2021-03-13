Аліна Гросу після своєї участі в шоу Маска розповіла про свої стосунки після розкриття з Олею Поляковою

Як передає Politeka.net, відома українська співачка розповіла про свої стосунки з Поляковою після участі в шоу Маска в інтерв'ю порталу "Україна".

На одному з виходів Аліни до детективів, Оля Полякова здогадалася, що бджілки, які літали навколо прекрасної троянди, у відео підстказці від троянди, це натяк на пісню Гросу "Бджілка".

Тоді безцеремонна Ольга вигукнула, "Я бджілка-бджілка-бджілка, я зовсім не ведмідь ... це ж її пісня?", на що в соцмережі Аліна подякувала Полякову за "ремейк" своєї пісні, яку вона хотіла давно оновити.

Глядачам і детективам дуже сподобалася Роза. Загадковість образу, цікаві історії та неперевершені вокальні дані підкорили глядачів шоу.

Та й сама Аліна висловлює захват і радість від участі в даному проєкті.

Щодо взаємин з Олею Поляковою, Аліна сказала, що була вражена, скільки всього Оля знає про неї. Вона заявила, що була вражена скільки хороших слів Полякова про неї сказала:

"Я просто в шоці, скільки хороших слів сказала про мене Оля Полякова, Я відразу ж розтанула, коли це почула! Звичайно, крім «Бджілки», коли вона намагалася процитувати мою і наплутала текст. Але інше було дуже приємно чути, і взагалі я кайфую від цього. Оля просто прекрасна!",- підсумувала Гросу.

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