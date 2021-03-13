Відома модель Емілі Ратаковскі показала ефектний образ для міської прогулянки
На фото Ратаковскі здалася в піджаку і з маленькою сумочкою. Модель доповнила образ стильними окулярами і чобітьми. Красуня не одягла штани, а піджак вирішила залишити розстебнутим, натякаючи, що білизни під ним немає. У такому вигляді Емілі гуляла по місту, хвалячись не тільки розкішними ніжками, але і більш апетитними місцями. Дівчина здалася на декількох кадрах, дозволивши на себе подивитися з усіх боків. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але зазвичай зірка без компліментів не залишається:
"Вражаюче", "Омг так жарко"," чистий вогонь"," Форма життя"," Бог - це жінка", " Доброго ранку. Любов", " Добре, тепер вона стає дійсно дикою. Дотепність", " ти точно красива, але я думаю, це вже занадто, чи не так?".
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Ми писали, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі показала свої досконалості в тілесному боді.
Емілі позує в боді тілесного кольору, що здавалося майже невидимим на її тілі.
З глибокого декольте виставився пишний бюст, а також його можна було помітити в глибоких вирізах збоку. Груди ледь не вивалювалися, притягуючи погляд. А тонкі бретельки впивалися в шкіру, намагаючись ніби зісковзнути з плечей.
Нагадаємо, Ратаковскі стала мамою і вперше показала малюка на відвертому знімку
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі засунула свої солодкі розміри в чорне мереживо
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