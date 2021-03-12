Новий герой реаліті-шоу "Холлостяк" Михайло Заливако вирішив розділити дівчині на два будинки, не взмозі відпустити жодну з учасниць
Як передає Politeka.net, реакція учасниць на новину була дуже непередбачуваною. Дівчата обурені наявністю другого будинку. Михайло вирішив познайомитися ближче з кожною з учасниць, передає паблік в Інстаграм "Холостяк".
Як виявилося, Михайло розвів претенденток на руку і серце в різні будинки, де розмістили всі 29 учасниць. Одні дівчата будуть жити в будиночку біля озера, а інші в будиночку в лісі.
За правилами, дівчата повинні були після знайомства відправитися в зал, де сісти на дивани з категоріями: "чесна", "розумна", "красива" або "авантюрна". Деякі з учасниць 11 сезону отримували троянду і відправлялися в будинок, навіть не дійшовши до залу. Таким чином Михайло розділив учасниць.
У короткому ролику дівчата, дізнавшись про наявність суперниць, прореагували не зовсім адекватно, багатьох новина про наявність суперниць розлютила:
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"Я в ах...є", "Я сильно розлютилася", "Жіноче самолюбство зачепило", "Мене бісить, що є другий будинок", "Ми дізнаємося адресу і влаштовуємо облаву", "Я можу реально когось потягати за волосся!", "Ти що дурна, ти що взагалі ненормальна, хвора на голову???",- прореагували дівчата дізнавшись про конкуренток.
Учасниці, які були на вечірці вважали, що залишилися одні, проте Михайло не зміг відмовити після знайомства жодній дівчині.
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