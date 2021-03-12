Новый герой реалити-шоу "Холлостяк" Михаил Заливако решил разделить девушке на два дома, не в силах отпустить ни одну из участниц

Как передает Politeka.net, реакция участниц была очень непредсказуемой. Девушки возмущены наличием второго дома. Михаил решил познакомиться ближе с каждой из участниц, передает паблик в Инстаграм "Холостяк".

Как оказалось, Михаил развел претенденток на руку и сердце в разные дома, где разместили все 29 участниц. Одни девушки будут жить в домике у озера, а другие в домике в лесу.

По правилам, девушки должны были после знакомства отправиться в зал, где сесть на диваны с категориями: "честная", "умная", "красивая" или "авантюрная". Некоторые из участниц 11 сезона получали розу и отправлялись в дом, даже не дойдя до зала. Таким образом Михаил разделил участниц.

В коротком ролике девушки, узнав о наличии соперниц, прореагировали не совсем адекватно, многих новость о наличии соперниц разозлила:

"Я в ах…е", "Я сильно разозлилась", "Женское самолюбие задело", "Меня бесит, что есть второй дом", "Мы узнаем адрес и устраиваем облаву", "Я могу реально кого-то потаскать за волосы!", "Ты что дура, ты что вообще ненормальная, больная на голову???", - прореагировали девушки узнав о конкурентках.

Участницы, которые были на вечеринке считали, что остались одни, однако Михаил после знакомств не смог отказать ни одной из девушек.

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