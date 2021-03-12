Популярний український артист Андрій Данилко відверто зізнався, який герой шоу "Маска" змусив його відчути себе неповноцінним

У недавньому випуску шоу зоряних детективів заінтригував епатажний Сом зі своїми засмаглими ногами. Він виступив з піснею "Я устал" групи Quest Pistols, проте продовжив відповідати на питання детективів виключно англійською мовою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Детективи зазначили, що не впевнені, чи ховається під маскою іноземець або українець.

У свою чергу, Данилко відверто зізнався, що через це учасника шоу у нього розвинувся комплекс неповноцінності.

"Хочу зробити маленьке звернення: у мене через маску цієї риби комплекс неповноцінності. Спасибі Олі, що підкрутила мені навушник, Я послухав підказки і нічого не зрозумів. Я хочу, щоб Сом потрапив у номінацію, ми все ж зняли з нього маску і дізналися, хто там", - заявив артист.

У свою чергу, Полякова припустила, що в образі Сома може виступати Жан Беленюк, Віталій Козловський або Діма Коляденко. Каменських додала в число кандидатів Андрія Беднякова і чоловіка Камалії Мохаммада Захура.

У той же час, українці в коментарях до виступу Сома майже одностайні в думці, що під його маскою виступає Іраклі Макацарія.

"Це Іраклій Макацарія. Тому що він є хрещеним батьком 9 дітей", "100% Іраклій!!! Індійський океан, це Боллівуд, де знімає фільми Іраклі. 9 це кількість фільмів", "Іраклі, і це навіть не обговорюється!",- пишуть люди.

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