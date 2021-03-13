Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса 42-річний Грег показав свою дружину Ембер і сина Максима

Грег показав нові фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Син 91-річного хореографа приїжджав до Києва, щоб провідати і підтримати батька, який зараз відновлюється після реанімації. Туди він потрапив з ускладненнями після пневмонії в лютому.

Зараз Грег, який живе і працює в США повернувся додому. "Немає нічого кращого за рідний дім", - написав він.

Він показав кадри зі своєю дружиною Ембер.

Пара разом 20 років, вісім з яких – у шлюбі. У подружжя є два сини-12-річний Микола і 5-річний Максим, який, до слова, дуже сумував за батьком під час його відсутності.

Грег виклав в мережу і милі сімейні кадри з дитиною.

Грег Чапкіс народився в 1979 році. Він-син Григорія Чапкіса від другого шлюбу. Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталії в 1980 році. Зараз вона проживає в Сан-Франциско.

Грег народився і виріс в Україні, але вже давно проживає в США, в Сан-Франциско. Там він відкрив свою школу танців Chapkis Dance. Відзначимо, на відміну від батька Грег віддав перевагу хіп-хопу. Дружина Ембер допомагає йому в розвитку школи.

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