Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса 42-річний Грег показав свою дружину Ембер і сина Максима
Грег показав нові фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Син 91-річного хореографа приїжджав до Києва, щоб провідати і підтримати батька, який зараз відновлюється після реанімації. Туди він потрапив з ускладненнями після пневмонії в лютому.
Зараз Грег, який живе і працює в США повернувся додому. "Немає нічого кращого за рідний дім", - написав він.
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Він показав кадри зі своєю дружиною Ембер.
Пара разом 20 років, вісім з яких – у шлюбі. У подружжя є два сини-12-річний Микола і 5-річний Максим, який, до слова, дуже сумував за батьком під час його відсутності.
Грег виклав в мережу і милі сімейні кадри з дитиною.
Грег Чапкіс народився в 1979 році. Він-син Григорія Чапкіса від другого шлюбу. Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталії в 1980 році. Зараз вона проживає в Сан-Франциско.
Грег народився і виріс в Україні, але вже давно проживає в США, в Сан-Франциско. Там він відкрив свою школу танців Chapkis Dance. Відзначимо, на відміну від батька Грег віддав перевагу хіп-хопу. Дружина Ембер допомагає йому в розвитку школи.
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