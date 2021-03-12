Популярна українська співачка Тіна Кароль порадувала шанувальників хорошою новиною

Фанати артистки прийшли в захват від її несподіваної заяви на одному з недавніх виступів. Відео з відповідним фрагментом було опубліковано на одній з фан-сторінок Кароль в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На кадрах співачка звертається до залу з важливою новиною.

"По секрету: у мене скоро буде виступ на "Ліпсінк баттл" і там буде прем'єра однієї пісні...і мене попросили записати одну річ. Можна ми зробимо це разом?" ,- поцікавилася зірка, після чого почала знімати себе і глядачів на камеру смартфона.

Судячи з задоволеного сміху, Кароль залишилася задоволена захопленою реакцією залу на її новину.

"Скоро нас чекають сюрпризи", - йдеться в підписі до відео.

У свою чергу, фанати співачки не приховують радості у зв'язку з майбутньою прем'єрою нової пісні.

"Ми в очікуванні", "Тіна-красуня!", "Чекаємо", "Опа скоро в Тік Тоці новинка", - пишуть в коментарях до відео.

До цього ми розповідали про неприємний інцидент, що стався з Кароль на концерті в Херсоні. Коли вона співала на сцені, раптово пропав звук. Заминка вийшла через технічні неполадки. Артистка не розгубилася і почала спілкуватися з залом.

Шанувальники припустили, що після концерту співачка буде "скандалити".

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