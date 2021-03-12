Відома українська ведуча Маша Єфросиніна здивувала кадрами бійки зі своїх нових зйомок

На своїй сторінці в Instagram знаменитість показала, як проходили зйомки нового випуску популярного шоу «Ліга сміху». Про це пише Politeka.net.

Не так давно ведуча приєдналася до команди «Ліги сміху», і тепер активно пробує себе в ролі гумористки. У новому пості вона показала себе на зйомках недавнього епізоду програми.

Для виступу ведуча вибрала яскравий образ, надівши червону сукню "під шкіру" з поясом.

На фото Єфросиніна відображена як в залі, так і під час гумористичного виступу на сцені. Особливо відзначився один з номерів, в якому ведуча "влаштувала бійку" з актрисою "Жіночого кварталу" Тетяною Песик. На кадрах Єфросиніна "б'є" противницю кулаком в обличчя, а потім тягає її за волосся.

"Спільну мову, як бачите, знайдено", - підписала кадри ведуча.

Її шанувальники тут же почали коментувати кадри.

"Клаааас! Яка ж ви крута!", "Ви така яскрава, весела і крута)) з нетерпінням чекаємо випуск", "Маша, я так рада що ви в цьому сезоні, дуже сміялася після виступу з бобрами, думаю сьогодні буде знову БОМБА", "Маша, ви супер! Для багатьох дівчат-приклад! Люблю вас", "дівчатка такі дівчатка. Спочатку б'ються, потім обіймаються. Щось в цьому є", - пишуть люди.

Нагадаємо, підопічні Єфросиніної в "Лізі сміху" побилися прямо на сцені, кадри облетіли мережу: "Твоя мати...".

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна розкріпачилася і дала яскравий урок спокушання, чоловікові пощастило: "Прям жаришка".

Також Politeka писала, що Єфросиніна у всьому чорному козирнула фігурою в шкірі і латексі: "Боже, яка ти...".