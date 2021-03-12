Учасник російського реаліті-шоу Рустам Солнцев припустив, що Світлана Лобода може помирити росіян з українцями

Як передає Politeka.net, зірка Дом -2 Солнцев заявив про це в інтерв'ю з Оленою Жигаловою, в її програмі на Youtube-каналі "Альона, блін", (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Розмова йшла про російський шоу-бізнес, рівень якого, за словами шоумена, його не влаштовує.

Тоді інтерв'юер запитала, що попри те, що у Світлани Лободи шоу світового масштабу, Рустам "докопується" до співачки.

Тоді Солнцев заявив, що це відбувається тільки через те, що Лобода "сильно розумна дівка". І взагалі, Лобода може зайнятися примиренням російського і українського народів.

"Вона сильно розуміє взагалі, що відбувається. Вона може навіть мирити наші народи на своєму якомусь "лободиному" рівні. Взяти і мирити непримиренних українців радикальних з непримиренними росіянами, які перегавкаються цілодобово", - сказав Солнцев.

Далі блогер припустив, що якщо співачка напише що-небудь, то до неї можуть прислухатися обидва народи.

"Лобода може взяти і написати кілька прекрасних пропозицій, і люди такі:" слухай, але ж вона була права! А чому б не прислухатися? Вона круто сказала!". Адже це не Софія Ротару, яка з Радянського Союзу як замовкла як людина, по-радянськи ще тоді, перелякана Брежнєвим, так і мовчить донині", — підсумував блогер.

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