Участник российского реалити-шоу Рустам Солнцев предположил, что Светлана Лобода может помирить русских с украинцами

Как передает Politeka.net, звезда Дом -2 Солнцев заявил об этом в интервью с Аленой Жигаловой, в ее программе на Youtube-канале "Алена, блин", (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Разговор шел о российском шоу-бизнесе, уровень которого, по словам шоумена, его не устраивает.

Тогда интервьюер спросила, что несмотря на то, что у Светланы Лободы шоу мирового масштаба, Рустам "докапывается" до певицы.

Тогда Солнцев заявил, что это происходит только из-за того, что Лобода "сильно умная девка". И вообще, Лобода может заняться примирением российского и украинского народов.

"Она сильно понимает вообще, что происходит. Она может даже мирить наши народы на своем каком-то "лободином" уровне. Взять и мирить непримиримых украинцев радикальных с непримиримыми русскими, которые перегавкиваются сутками", — сказал Солнцев.

Далее блогер предположил, что если певица напишет что-нибудь, то к ней могут прислушаться оба народа.

"Лобода может взять и написать несколько прекрасных предложений, и люди такие: "Слушай, а ведь она была права! А почему бы не прислушаться? Она круто сказала!". Это ведь не София Ротару, которая с Советского Союза как замолчала как человек, по-советски еще тогда, перепуганная Брежневым, так и молчит по сей день", — подытожил блогер.

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