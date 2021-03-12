Співачка Настя Каменських приголомшила заявою про "вагітність" від Олега Винника
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу «Маска» в Instagram опублікували фрагмент, на якому Олег і Настя роблять неоднозначні заяви.
"Вся правда про чарівний поцілунок Олега Винника", - підписали фото автори аккаунта.
Після виступу Рози, якою виявилася українська співачка Аліна Гросу, Олег Винник почав розповідь про легенди, які ходять навколо нього.
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"Я пам'ятаю, хтось колись мені говорив, що від мого поцілунку в живіт дівчата вагітніють. Я думав, що жартують. Тому друзі мої, це не непорочне зачаття, це поцілунок мій. Піду я звідси", - заявив Винник.
Колеги Винника стали сміятися, а Настя не стрималася і вивалила всю правду про роботу з артистом.
«А ви думаєте, чому мені завжди кажуть, що я вагітна? Я вже народила 45 дітей. Тому що я сиджу у всяких різних шоу з Олежкою і ховаю тих дітей», – заявила артистка.
У коментарях стали обговорювати шоу і поведінку детективів.
"Які смішні", "В Україні набагато краще шоу Маска! Костюми красивіше набагато! Шикарні костюми!", "Ось це новини", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Олег Винник приголомшив зізнанням про вагітних від нього дівчат: "Друзі мої, це...".
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