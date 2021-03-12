Співачка Настя Каменських приголомшила заявою про "вагітність" від Олега Винника

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу «Маска» в Instagram опублікували фрагмент, на якому Олег і Настя роблять неоднозначні заяви.

"Вся правда про чарівний поцілунок Олега Винника", - підписали фото автори аккаунта.

Після виступу Рози, якою виявилася українська співачка Аліна Гросу, Олег Винник почав розповідь про легенди, які ходять навколо нього.

"Я пам'ятаю, хтось колись мені говорив, що від мого поцілунку в живіт дівчата вагітніють. Я думав, що жартують. Тому друзі мої, це не непорочне зачаття, це поцілунок мій. Піду я звідси", - заявив Винник.

Колеги Винника стали сміятися, а Настя не стрималася і вивалила всю правду про роботу з артистом.

«А ви думаєте, чому мені завжди кажуть, що я вагітна? Я вже народила 45 дітей. Тому що я сиджу у всяких різних шоу з Олежкою і ховаю тих дітей», – заявила артистка.

У коментарях стали обговорювати шоу і поведінку детективів.

"Які смішні", "В Україні набагато краще шоу Маска! Костюми красивіше набагато! Шикарні костюми!", "Ось це новини", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олег Винник приголомшив зізнанням про вагітних від нього дівчат: "Друзі мої, це...".

Як повідомляла Politeka, Каменських похвалилася величезною вбиральнею, одягу та взуття більше, ніж в магазині: "Потапу щоранку...".

Також Politeka писала, що кокетлива Каменських в розстебнутій кофті влаштувала ідеальну спокусу: "а круто вийшло!".