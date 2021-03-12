Українська реп-виконавиця Alyona Alyona зважилася на сміливу фотосесію в нижній білизні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото в чорному ліфчику, супроводивши його серйозним текстом.

"У мене є мрія. Світ, в якому ми не починаємо задумуватись про те, якого кольору у тебе шкіра та не співвідносимо твій зовнішній вигляд до твого характеру. Світ, в якому кожен з нас зрозуміє, що всі люди створені різними, але рівними. Світ, в якому панує любов. Світ, який потребує краси", - зазначила співачка.

За її словами, сучасні реалії показують, що більшість людей намагаються обходити теми, які не вписуються в поняття "прекрасного".

"Засоби масової інформації готові підтримати епатажну світлину у нижній білизні, але будуть обходити актуальну тему не стандартизованої краси. Таку, яку ми не звикли бачити на телеекранах у прайм-тайм. І справа не тільки в рейтингах чи у рекламних конверсіях, які надають канали - справа у запитах, які формує аудиторія", - пояснила Альона, натякаючи на свої свіжі фото в нижній білизні.

У коментарях артистці залишили слова підтримки.

"Які правильні слова!", "Ти надихаєш мене з кожним днем все більше! Спасибі що ти є", "красива Олена", "обожнюю вас, ви класна співачка і чарівна дівчина", - пишуть користувачі Мережі.

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