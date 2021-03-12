Відома співачка Наташа Корольова вирішила повернутися до гастролей після низки скандалів

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала відео, на якому поряд з лисіючим чоловіком оголосила про початок гастролей. 47-річна артистка одягла сукню не по роках. Дуже короткий наряд оголив ніжки зірки, а надто глибоке декольте звело з розуму шанувальників співачки.

"Ура!!! Здійснилося! Я і моя команда після довгої перерви відновлюємо концертну діяльність! Як же ми скучили! І для мене дуже символічно що ми починаємо саме з ним, Боречка @borisizh супер профі своєї справи один з кращих промоутерів нашої країни! Улюблений глядач ми їдемо до вас!",- заявила щаслива Корольова.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Шанувальники зраділи, що знову зможуть відвідати концерт свого кумира.

"Наташа, яка ви красива, мила і дуже дуже струнка", "як здорово! Нарешті, країна повертається до життя", "фігурка просто бомба", "Наташа красуня, дуже подобається, удачі і побільше радісних моментів у житті", "Супер! Наташка в супер платті! Втім, як завжди! Обожнюю цю красуню давно», "не лякай людей", - пишуть користувачі Мережі.

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