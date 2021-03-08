Відома співачка Наташа Корольова з чоловіком Сергієм Глушко (Тарзаном), влаштували свято

На фото Наташа здалася в червоному вбранні, а в руці тримала келих з напоєм. Глушко був поруч і тримав теж келих. Парочка майже доторкнулася носиками, а очі закрили, посміхаючись для кадру. Фото вийшло дуже ніжним і навіть трохи занадто особистим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем народження, коханий", - написала Наташа під фотографією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай парочку не залишають без уваги:

"Ви супер", " Ну і гидота... ця ваша заливна риба...", "Які молодці! Браво. Многая літа вашої любові!", "Пара вогонь, щастя вам, і не слухайте нікого", " а ви що самі не бачите, що губи і зуби не йдуть їй? Вона красуня була...", "Капець!!! Пробачила, а він задоволений плаває, як Г.. о!!! Жах! Наташа, цінуй себе!!!!!", "Яка Королева красуня, звичайно, я в шоці", " блін, яка ви мудра жінка! Довгих років життя , пристрасті, радості в житті!".

Ми писали, що співачка Наташа Корольова відповіла на питання про сина, а також розкрила трагічні деталі в родині.

Як виявилося, з 10 років син співачки вчить японську мову. Зараз хлопець заробляє тим, що дає онлайн-уроки, адже за словами фахівців, він непогано знає іноземну мову. Зараз молода людина вчиться у вищій школі економіки.

Нагадаємо, зрадник Тарзан втік від Наташі Корольової до Криму, з'явилося відео

А ще Politeka писала, що Наташа Корольова залишила єдиного сина, який готується до весілля, без свого житла

Також Politeka повідомляла, що Наташа Корольова покрутила стегнами в лосинах поруч з подружками



