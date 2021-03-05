Муж Наташи Королевой, актер и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), показал, как развлекается без жены

В прошлом году звездная семья попала в громкий скандал после того, как всплыла новость об измене стриптизера, передает Politeka.net.

После этого пара дала несколько интервью, а также снялась в шоу "Племя", где выясняла отношения.

Недавние кадры из Крыма удивили - ведь Глушко показал свою прогулку, а также опубликовал фото, на котором позировал с друзьями. Только вот нигде не было видно жены артиста. Кажется, Сергей сбежал от Королевой.

К слову, на видео Тарзан заснял скрипачку, играющую мелодию из песни "Вечная любовь". За час кадры собрали более 1500 лайков и много комментариев. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Прелесть🔥", "Любимая Ялта", "Ооо вы в Ялте", "Вдохнуть свежего морского воздуха !!)", "Вечно можно смотреть на волны и слушать скрипку👏🔥", "Мелодия супер. Помню пел песню Антон Макарский. Спасибо за прекрасный момент", "Грустно стало. Не знаю почему. Душа куда-то стала рваться. Наверное в море.❤️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наташа Королева и Сергей Глушко поженились 21 августа 2003 года, а родителями пара стала в 2002 году. Тогда у влюбленных родился сын, Архип.

Сейчас 19-летний парень строит музыкальную карьеру, записав уже несколько песен и сняв клипы.

К слову, также сын артистов с 10 лет учит японский язык. Сейчас он зарабатывает тем, что дает онлайн-уроки.

Напомним, что мама Наташи Королевой в откровенном платье-сеточке обескуражила последствиями пластики: "Не для слабонервных".

Как сообщала Politeka, мама Наташи Королевой в розовом мини отпраздновала 75-летие, фото: "Ты у нас звезда!".

Также Politeka писала, что постаревший муж Королевой Тарзан в стрингах показал, на что способен: «Сейчас начнут рвать на куски».