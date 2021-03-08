Известная певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном), устроили праздник

На фото Наташа показалась в красном наряде, а в руке держала бокал с напитком. Глушко был рядом и держал тоже бокал. Парочка почти прикоснулась носиками, а глаза закрыли, улыбаясь для кадра. Фото получилось очень нежным и даже немного слишком личным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем рождения, любимый", - написала Наташа под фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно парочку не оставляют без внимания:

"Вы супер", "Ну и гадость... эта ваша заливная рыба...", "Какие молодцы! Браво. Многая лета вашей любви!", "Пара огонь, счастья вам, и не слушайте никого", "А вы что сами не видите, что губы и зубы не идут ей? Она красотка была...", "Капец!!! Простила,а он довольный плавает,как г.. о!!! Ужас! Наташа, цени себя!!!!!", "Какая Королева красотка , конечно, я в шоке", "блин, какая вы мудрая женщина! Долгих лет жизни, страсти , радости в жизни!".

Мы писали, что певица Наташа Королева ответила на вопросы о сыне, а также раскрыла трагические детали в семье.

Как оказалось, с 10 лет сын певицы учит японский язык. Сейчас парень зарабатывает тем, что дает онлайн-уроки, ведь по словам специалистов, он неплохо знает иностранный язык. Сейчас молодой человек учится в Высшей школе экономики.

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