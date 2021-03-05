Чоловік Наташі Корольової, актор і стриптизер Сергій Глушко (Тарзан), показав, як розважається без дружини

Торік зоряна сім'я потрапила в гучний скандал після того, як спливла новина про зраду стриптизера, передає Politeka.net.

Після цього пара дала кілька інтерв'ю, а також знялася в шоу "Плем'я", де з'ясовувала стосунки.

Недавні кадри з Криму здивували - адже Глушко показав свою прогулянку, а також опублікував фото, на якому позував з друзями. Тільки от ніде не було видно дружини артиста. Здається, Сергій втік від Корольвої.

До слова, на відео Тарзан зняв скрипальку, що грає мелодію з пісні "Вічна любов". За годину кадри зібрали понад 1500 лайків і багато коментарів. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

"Прелесть🔥"," улюблена Ялта"," Ооо Ви в Ялті", " вдихнути свіжого морського повітря !!) ", "Вічно можна дивитися на хвилі і слухати скрипку👏 🔥", "мелодія Супер. Пам'ятаю співав пісню Антон Макарський. Спасибі за прекрасний момент", " сумно стало. Не знаю чому. Душа кудись стала рватися. Напевно в море.❤ ️ ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Наташа Корольова і Сергій Глушко одружилися 21 серпня 2003 року, а батьками пара стала у 2002 році. Тоді у закоханих народився син, Архип.

Зараз 19-річний хлопець будує музичну кар'єру, записавши вже кілька пісень і знявши кліпи.

До слова, також Син артистів з 10 років вчить японську мову. Зараз він заробляє тим, що дає онлайн-уроки.

Нагадаємо, що мама Наташі Корольової у відвертій сукні-сіточці збентежила наслідками пластики:"не для людей зі слабкими нервами".

Як повідомляла Politeka, мама Наташі Корольової в рожевому міні відсвяткувала 75-річчя, фото: "Ти у нас зірка!".

Також Politeka писала, що постарілий чоловік королевою Тарзан в стрінгах показав, на що здатний: «зараз почнуть рвати на шматки».