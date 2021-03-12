Известная певица Наташа Королева решила вернуться к гастролям после череды скандалов
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала видео, на котором рядом с лысеющим мужчиной объявила о начале гастролей. 47-летняя артистка надела платье не по годам. Очень короткий наряд оголил ножки звезды, а чересчур глубокое декольте свело с ума поклонников певицы.
«Ура!!! Свершилось! Я и моя команда после долгого перерыва возобновляем концертную деятельность! Как же мы соскучились! И для меня очень символично что мы начинаем именно с ним, Боречка @borisizh супер профи своего дела один из лучших промоутеров нашей страны! Любимый зритель мы едем к вам!», - заявила счастливая Королева.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов. Поклонники обрадовались, что вновь смогут посетить концерт своего кумира.
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«Наташа, какая вы красивая, милая и очень очень стройная», «Как здорово! Наконец-то, страна возвращается к жизни», «Фигурка просто бомба», «Наташа красавица, очень нравится, удачи и побольше радостных моментов в жизни», «Супер! Наташка в супер платье! Впрочем, как всегда! Обожаю эту красотку давно», «Не пугай людей», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Наташа Королева оставила единственного сына, который готовится к свадьбе, без своего жилья: "Гнездо на чердаке...".
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