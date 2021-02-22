Відома співачка Наташа Корольова не поспішає допомагати своєму єдиному синові з покупкою житла

Як стало відомо зі сторіс Корольової, її 19-річний син Архип все ще живе в батьківському домі, пише «Комсомольська правда». Сімейство Корольової і Тарзана живе в селищі Крекшино під Москвою. У будинку Архипу виділили ціле горище.

"Коли зможе заробити і утримувати, тоді буде, а поки гніздо на горищі в батьківському домі! Романтика!",- відповіла Корольова на питання про житло для сина.

Варто відзначити, що горище в батьківському будинку Архип в даний момент ділить зі своєю дівчиною Мелісою. Саме вона допомагає хлопцеві освоїти танці на пілоні. 20-річна Мелісса не тільки захоплюється танцями, а й виступає в яскравих шоу під псевдонімом Melissa Fox.

Відомо, що на День Всіх Закоханих Архип подарував своїй коханій каблучку, зробивши їй пропозицію. Про це стало відомо з Instagram дівчини. В цілому на сторінці молодої танцівниці багато фото з сином Корольової. У тому числі і фото, зроблені на горищі.

"Обожнюю домашні вечори", - написала дівчина.

До речі, Наташа Корольова проігнорувала питання про те, чи сподобалася їй невістка. Співачка підкреслила, що не втручається в особисті справи сина, але дівчинку вважає милою.

Нагадаємо, що Наташа Корольова несподівано заговорила про смерть і звернулася до сина Тарзана: "я стежу за тобою".

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