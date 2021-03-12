Популярна українська співачка показала ніжний жіночний образ у вбранні з відкритою спиною

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона розповіла про пісню "Беги", яку записала в якості саундтреку до українського фільму "Аквамарин".

"Ця пісня особлива для мене, зі своєю глибокою і драматичною історією...Знаєте, я неймовірно щаслива, що одна з далеких мрії збулася і моя музика потрапила в кінострічку", - розповіла Огневич.

Пост співачка супроводила новим гламурним фото ніби з обкладинки глянцевого журналу. На знімку Злата позує в розкішній блакитній сукні з пишною спідницею, яка займає майже весь простір в кадрі. Виділяється деталлю повітряного вбрання стала відкрита спина красуні.

Доповнив образ співачки яскравий макіяж очей з тінями в тон сукні. Він зробив погляд красуні ще більш чуттєвим і пронизливим.

Шанувальники Огневич прийшли в захват від її образу.

"Вогонь", "красуня", "ти така красива і така прекрасна співачка", "неможливо бути такою красивою. Злата, ви неперевершена", "на Олену Вінницьку тут схожа", "ключ до натхнення всередині тебе", "Чарівна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Злата показала фото, на якому позувала в шовковій сукні з великим декольте і без білизни. Огневич залізла у ванну, де ніжилася, тримаючи в руці флакон.

Нагадаємо, безсоромна Огневич залізла у ванну, влаштувавши сеанс спокуси: "Пристрасна і ніжна".

Як повідомляла Politeka, соковита Злата Огневич в екстра-декольте нахилилася, показавши свою силу: "дівчатка рулять".

Також Politeka писала, що розкішна Огневич розбурхала спокусливою позою, ледь не засвітивши зайве: "дає всі принади".