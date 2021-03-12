Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, переможець "Євробачення", більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, вразив наповал розкутим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував вельми сміливе фото. Томас був одягнений в колготки-сіточку, які зазвичай носять жінки. Зверху на ньому красувалася толстовка і міні-шортики. Образ доповнювали білі кросівки з високими шкарпетками і бейсболка.

Особливої пікантності фото надала поза, яку вибрав Томас. Він присів і розставив ноги.

"Готові?",- підписав фото Томас.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Ми готові, Том!", "Абсолютно приголомшливо", "Супер наряд", "Дорогий Том, ти виглядаєш супер!", "Ми теж готові)", "така красива", "Твій Колір Синій! Срібний. Красивий Том", "дуже красива, ти сіяєш, як сонце", "так, звичайно!",- пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Томас Нойвірт представник ЛГБТ-спільноти. Він шокував публіку своїм образом Кончіти, поєднавши в ній жіночі та чоловічі риси. Як відомо, саме Кончіта тріумфально перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення» в 2014 році.

Варто відзначити, що зараз артист все менше з'являється в образі Кончити, намагаючись розвивати і своє власне ім'я і творчість.

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