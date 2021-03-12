Відома українська співачка Світлана Лобода в розкішному сяючому образі показала себе в компанії російського шоумена
Як відомо, артистка вже давно живе і працює в Росії, а також регулярно з'являється на місцевому телебаченні. На цей раз Лобода відвідала передачу "Вечірній Ургант", поділившись відповідними кадрами в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
Для появи на телебаченні співачка вибрала розкішне вбрання. На ній довге вечірнє плаття в обтяжку глибокого шоколадного відтінку. Спокусливі вирізи з боків і блискуча тканина роблять образ співачки гламурним і привабливим.
На фото Лобода сидить поруч з ведучим шоу Іваном Ургантом. Шоумен явно не залишився байдужим до її образу.
"Сьогодні в гостях у Ванечки. Розмова про різне і прем'єра нашого нового синглу, який з вашою допомогою так швидко виліз на вершини всіх чартів", - підписала кадри співачка.
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Її шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Яка ви елегантна мама мія! Ця рівна спинка просто захоплююся!", "Красуня нереальна", "фігурка вогонь", "як завжди шикарна і чарівна! А нова пісня просто вогонь, чіпляє", "ніжки такі ідеальні", "Іван напружений", "Свєта Лобода, все красивіше і красивіше робиться", - пишуть люди.
Нагадаємо, Лободі в РФ несподівано веліли мирити українців з росіянами: "Це ж не Софія Ротару, яка...".
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Також Politeka писала, що зваблива Лобода не встигла прикрити декольте, чорне мереживо спустилося занадто низько: "заворожує".