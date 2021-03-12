Известная украинская певица Светлана Лобода в роскошном сияющем образе показала себя в компании российского шоумена

Как известно, артистка уже давно живет и работает в России, а также регулярно появляется на местном телевидении. На этот раз Лобода посетила передачу «Вечерний Ургант», поделившись соответствующими кадрами в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

Для появления на телевидении певица выбрала роскошный наряд. На ней длинное вечернее платье в обтяжку глубокого шоколадного оттенка. Соблазнительные вырезы по бокам и блестящая ткань делают образ певицы гламурным и притягательным.

На фото Лобода сидит рядом с ведущим шоу Иваном Ургантом. Шоумен явно не остался равнодушным к ее образу.

«Сегодня в гостях у Ванечки. Разговор о разном и премьера нашего нового сингла , который с Вашей помощью так быстро взобрался на вершины всех чартов», - подписала кадры певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Какая Вы элегантная мама мия! Эта ровная спинка просто восхищаюсь!», «Красотка нереальная», «Фигурка огонь», «Как всегда шикарна и неотразима! А новая песня просто огонь, цепляет», «ножки такие идеальные», «Иван напряжен», «Света Лобода, все красивее и красивее делается», - пишут люди.

Напомним, Лободе в РФ неожиданно велели мирить украинцев с русскими: "Это ведь не София Ротару, которая...".

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