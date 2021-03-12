Українська співачка і дружина продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова похвалилася новим мікробікіні теракотового кольору

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співачка похвалилася ідеальними вигинами, надівши бікіні та взявши розноси з їжею в обидві руки.

У кадрі Ольга постала в одному лише бікіні, прибравши волосся назад, оголивши шию на якій красувалася золота прикраса. Також на руках знаменитості також висіли два золотих браслети.

Фото зроблено на тлі пляжу, а на розносах у дівчини тістечка і тортики. Такі звабливі смаколики, що перетворюють будь-яку фігуру в безформний стан. Однак Ольга стверджує зворотне, вона заявила, що записала афірмації, завдяки яким можна "їсти та худнути".

"Афірмації для стрункості? Такого ще не було. Але я зробила це!",- написала співачка.

Фолловери не встояли та стали писати для Ольги безліч прекрасних слів, описуючи її ніжність, ідеальну фігуру і красу.

Колонка коментарів зарясніла смайлами, вогниками і сердечками, показуючи, як сподобався знімок знаменитості:

"Красуня🔥 🔥 🔥❤️", "Фігурка🔥 🔥 🔥 🔥", "І стаю стрункою!", "Це така крута ідея 🔥 супер❤️", "Невже мрія всіх дівчат Землі здійсненна? Їсти та худнути - це ж🔥".

Не пройшла повз і подружка співачки Оля Полякова, вона, як завжди, прямолінійно і щиро висловила:

"Ось навіщо брешеш? Ви ж не їсте нічого, разом з Нікітіним!😂 ",- написала Полякова, жартома дорікнувши Горбачову у брехні.

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