Популярна українська співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників знімками в новому незвичному образі

Нещодавно артистка вразила фанатів своєю появою на шоу «Маска», де їй дістався образ розкішної і жіночної Троянди. Судячи з усього, співачці сподобалися експерименти із зовнішністю, тому на цей раз вона вирішила приміряти незвичний стиль напередодні випуску нового альбому. Відповідними фото Гросу поділилася в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімках співачка позує в сукні»під старовину". Класичний чорний наряд не може не привертати увагу завдяки великому білому комірцю. Доповнює образ акуратна зачіска співачки, а також яскраво-червона помада.

"Як вам новий образ до нового альбому? Що нагадує?",- поцікавилася у шанувальників знаменитість.

Її фанати тут же почали коментувати пост. Серед їх асоціацій виявився образ головної героїні популярного серіалу»хід королеви".

"Дуже красиво, Аліна", "5 фотографія супер", "дуже нагадує образ з серіалу "Ферзевий гамбіт", "Мило" " Аліна любила Вову", "Голлівудська актриса!", "Всі дуже красиві", "всі прекрасні об'єднаєте їх всі в квадратики", "нагадує шкоду", "всі вогонь, як завжди красуня", "Кисунька і любимка... Ти просто принадність!", "Лялечка", "нагадує бунтівну старшокласницю", - пишуть люди.

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