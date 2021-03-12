Знаменита українська співачка Ірина Білик прокоментувала повідомлення про швидке одруження свого старшого сина

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що 21-річний син співачки Гліб Оверчук зробив пропозицію своїй дівчині Алісі і найближчим часом планує зіграти з нею весілля. На сторінці програми "Життя великих людей" в Instagram з'явилося інтерв'ю з Білик, яка прокоментувала ці повідомлення.

На питання журналістки про те, чи правда її син зіграє весілля вже в 2021 році співачка заявила, що Гліб з Алісою просто люблять один одного, додавши, що штамп в паспорті – це не головне.

"У мене дуже вільні діти - я кохану дівчину свого сина теж вважаю своєю дитиною...і ніякої пропозиції не буде! Вони просто люблять один одного. Це важливіше, ніж мати штамп у паспорті", - заявила співачка.

Вона вважає, що журналісти просто побачили спільні фото її сина з коханою і роздули з цього історію.

"Але я у них запитала, вони не готові. Вони просто люблять один одного", - прояснила Білик.

Відзначимо, що сам Гліб раніше розповідав, що зробив Алісі незвичайну пропозицію в Японії «шийкою» від пляшки з-під пива. Він також зізнався, що вони з Алісою поки не планують весілля, хоча його батьки їх постійно підштовхують до проведення торжества.

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