Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес розлучилася зі своїм коханим після чотирьох років відносин

Джей Ло і Алекс Родрігес розлучилися після чотирьох років відносин, про що повідомили Іноземні інсайдери, розповідаючи деталі скандальної події. Як відомо, епатажна пара планувала нарешті провести весілля ще в минулому році, але епідемія вірусу завадила зіркам зробити це публічно і пишно, як планувалося. Тому церемонію знову відклали.

Кілька годин тому в мережі з'явилася інформація від анонімних знайомих пари, що вони після двох років спільного життя і декількох років відносин, все ж відмовилися від заручин.

"Це сталося давно. Вони пов'язані в своєму діловому світі, так що це не остаточний розрив. Їм знадобився час, щоб навіть подумати про те, щоб розплутати все це», — сказало одне з джерел.

Згідно з даними інших інсайдерів, причина скасування весілля і розриву заручин пов'язані з постійними зрадами спортсмена. Причому незважаючи на те, що вони не були одружені, парі доведеться ділити майно, адже раніше в Майамі Лопес і Родрігес купили будинок за 40 мільйонів доларів.

Ось як говорила Дженніфер раніше про весілля:

"Я відчуваю, що немає ніякої необхідності влаштовувати пишне весілля прямо зараз. Це не найголовніше в житті. Важливо насолоджуватися суспільством один одного, проводити разом час і бути вдячними за те, що маємо».

Тепер же в мережі з'явився знімок з спекотної фотосесії зірки, яка проходила у воді. Дженніфер позувала в чорному купальнику з декольте до пупка, причому без прикрас і додаткових деталей.

Мокре волосся, зачесане назад, надали Лопес невимушеного вигляду, а блискучий вигляд шкіри на заході зробив образ співачки ще й романтичним.

"До 25 років у тебе обличчя, яке тобі подарував Бог, а після – обличчя, яке ти заслужила". Я хотіла, щоб в моїй косметиці були засоби для догляду за шкірою, які допоможуть підтримувати природну красу і дозволять комфортно почувати себе в своєму тілі», – розповідала Дженніфер.

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