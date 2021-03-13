Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес рассталась со своим возлюбленным после четырех лет отношений

Джей Ло и Алекс Родригес расстались после четырех лет отношений, о чем сообщили иностранные инсайдеры, рассказывая детали скандального события. Как известно, эпатажная пара планировала наконец-то провести свадьбу еще в прошлом году, но эпидемия вируса помешала звездам сделать это публично и пышно, как планировалось. Поэтому церемонию снова отложили.

Несколько часов назад в сети появилась информация от анонимных знакомых пары, что они после двух лет совместной жизни и нескольких лет отношений, все же отказались от помолвки.

«Это случилось давно. Они связаны в своем деловом мире, так что это не окончательный разрыв. Им потребовалось время, чтобы даже подумать о том, чтобы распутать все это», — сказал один из источников.

Согласно данным других инсайдеров, причина отмены свадьбы и разрыва помолвки связаны с постоянными изменами спортсмена. Причем несмотря на то, что они не были женаты, паре придется делить имущество, ведь ранее в Майами Лопес и Родригес купили дом за 40 миллионов долларов.

Вот как говорила Дженнифер ранее о свадьбе:

«Я чувствую, что нет никакой необходимости устраивать пышную свадьбу прямо сейчас. Это не самое главное в жизни. Важно наслаждаться обществом друг друга, проводить вместе время и быть благодарными за то, что имеем».

Теперь же в сети появился снимок из жаркой фотосессии звезды, которая проходила в воде. Дженнифер позировала в черном купальнике с декольте до пупка, причем без украшений и дополнительных деталей.

Мокрые волосы, зачесанные назад, придали Лопес непринужденного вида, а блестящий вид кожи на закате сделал образ певицы еще и романтичным.

"До 25 лет у тебя лицо, которое тебе подарил Бог, а после – лицо, которое ты заслужила". Я хотела, чтобы в моей косметике были средства для ухода за кожей, которые помогут поддерживать естественную красоту и позволят комфортно чувствовать себя в своем теле», – рассказывала Дженнифер.

Напомним, что 51-летняя Лопес "поджарила" достоинства в купальнике с непристойным декольте: "Джен, не балуйся!".

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в черном микро-боди покрутила ягодицами в постели: "Приручите кошечку".

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес показала, как получает наслаждение в руках накаченного красавца: "Идеальная пара".