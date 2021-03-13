Новий герой реаліті-шоу "Холлостяк" Михайло Заливако розлучився відразу з дев'ятьма дівчатами в другому ефірі шоу

Вчора ввечері, 12 березня пройшов другий ефір відомого романтичного шоу «Холостяк», під час якого стали відомі імена дівчат, які покинуть проект на самому його початку. Спочатку на шоу прийшло досить багато красунь і Михайло Заливако-головний герой цього сезону, не став відмовляти дівчатам в перших зустрічах.

Однак, після того, як пройшли на індивідуальні та групові побачення, чоловік вже зміг зробити свій вибір. Відразу дев'ять учасниць покинули проект: хтось їхав прямо з побачення, інші ж відправлялися додому з церемонії троянд.

З ким саме у 2 випуску Холостяк вирішив попрощатися:

Фанати не змогли пройти повз таких новин:

"Найкрасивіших проглан, я в шоці; хороші, ще знайдуть любов; рішення холостяка, взагалі не зрозуміло; вже беруся вангувати що Лізу бачу в фіналі!Хто зі мною згоден?; шкода Аню; 😢було несподівано... Аня гідна найкращого, у неї ще все попереду!; Всі однакові, як інкубатор... ; Відразу так багато дівчаток відсіяв. Хм... Раніше такого не було; Нормально так виганяє; візитка шоу, у панянок, губи)))); але, все просто - підкорило кокетство Каті; ніби він з "силіконом" хоче сім'ю».

Як виявилося, Михайло розвів претенденток на руку і серце в різні будинки, де розмістили всі 29 учасниць. Одні дівчата будуть жити в будиночку біля озера, а інші в будиночку в лісі.

За правилами, дівчата повинні були після знайомства відправитися в зал, де сісти на дивани з категоріями: "чесна", "розумна", "красива" або "авантюрна". Деякі з учасниць 11 сезону отримували троянду і відправлялися в будинок, навіть не дійшовши до залу. Таким чином Михайло розділив учасниць.

У короткому ролику дівчата, дізнавшись про наявність суперниць, прореагували не зовсім адекватно, багатьох новина про наявність суперниць розлютила.

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