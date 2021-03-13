Відомий український телеведучий Дмитро Комаров розповів захоплюючу історію про подорож до Пакистану

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Дмитро Комаров розповів як живуть пакистанці, які видобувають золото древнім методом.

Дмитро, зі своєю передачею "світ на виворіт" відправився в Пакистан, де занурився в магічну і незабутню історію. Ведучий написав, що з дитинства любив історії про золоту лихоманку, і ось тепер на власні очі побачив людей, що живуть на березі річки, і щодня шукають золото.

За словами Комарова, "загадковий світ золотошукачів, що працюють первісними методами, існує реально". Він підкреслив, що деякі країни розвинулися до такої міри, що в космос з землі "запустять маршрутки", а в Пакистані є люди, які живуть без електрики в куренях на березі річки, кожен день все своє життя шукають золото, і навіть носять його в гаманцях замість грошей.

Дмитро розмістив кілька фото на березі "магічної" річки Хунза. А також показав принца. з яким готував м'ясо в кам'яному чані, якому 200 років.

"Живі і прямі нащадки королів, які збирали данину. Тепер вони стали звичайними людьми, але на кухні використовують посуд крутіше, ніж в музеях. Я з принцом сам готував м'ясо в кам'яній каструлі, якій 200 років, і в якій готували королям", - написав Комаров.

Також Комаров похвалився, що йому презентували кам'яну каструлю якої 150-200 років.

"Магічна експедиція. Я ніби став учасником одного з тих пригодницьких фільмів, які дивився в дитинстві. Але це було не кіно. І це не сон,- підсумував ведучий.

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