Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров показал фото своих приключений в Пакистане

Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу о путешествиях Дмитрий Комаров побывал в экспедиции в Пакистане, откуда привез много впечатлений, фотографий и видео. Уже в субботу, 27 февраля, зрители увидят новый выпуск "Мир наизнанку", в котором зрители увидят его приключения в этой стране. А в своем Instagram Дима решил показать несколько ярких фотографий из той экспедиции.

Комаров рассказал, что ему удалось побывать на "Формуле-1" по-пакистански. Это гонки на быках по полям вместо трека и в маленькой металлической платформе вместо сидения. При этом, по словам ведущего, скорость, которой можно достичь – около 70 километров в час. А вот руля и тормозов на этих гонках нет. "Я даже попробую промчаться, надев вместо шлема традиционный тюрбан", - анонсирует Дима новый выпуск шоу.

Однако, гонки на быках – не самое экстремальное, что попробовал Комаров в Пакистане. Оказалось, что он отважился войти в вольер с сотнями крокодилов. По словам Дмитрия, в это место кроме работников никого не пускают. Единственный посторонний человек, который побывал в этом месте, еще один покойный телеведущий Стив Ирвин, который является кумиром украинского путешественника.

"Ох, скажу я вам, ощущения, когда вокруг тебя, на расстоянии вытянутой руки – сотни крокодилов. Гигантских. Но феномен – они не нападают. Почему? Говорят, потому что считаются священными, и живут в храме", - поделился Комаров. Также он добавил, что эти крокодилы очень любят сладости, их к этому приучили и теперь они с радостью принимают такие угощения.

Напомним, Комаров из «Мир наизнанку» попал в неприятную ситуацию на борту самолета: кадры конфуза.

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" откровенно рассказал о трудностях в экспедиции: "Живу в шкафу под одеялом...".

Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" уделал звезду "Орла и решки», в сети встрепенулись: «Разве можно сравнить…".